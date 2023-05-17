Культура

Интерактивная программа «Археологическая песочница» пройдет в Изборском музее 20 мая

Интерактивная программа «Археологическая песочница» пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в Изборске 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Участники совершат увлекательное путешествие в таинственный мир древностей, узнают истории археологических исследований Изборска и познакомятся с профессией археолога», – рассказали в музее.

Археологические исследования будут проходить на импровизированном раскопе, разбитом на квадраты, где каждый участник специальным инструментом извлекают из «грунта» артефакт, очищает его, фиксирует и заполняет «полевой дневник».

Место проведения – дворик у Выставочного зала (улица Печорская, 37). Начало программы в 19:00.

Чтобы принять участие в «Археологической песочнице», необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (8112) 33-16-17. Программа доступна по цене входного билета в выставочный зал или по Единому билету. Для школьников до 16 лет участие в программе бесплатное.