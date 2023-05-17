Культура

Международный день музеев отмечается 18 мая

Международный день музеев празднуется ежегодно 18 мая.

Музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. В настоящее время более 20 000 музеем по всему свету отмечают этот праздник.

К этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых — «Ночь музеев», ставший в последние годы очень популярным. Он проводится во многих городах мира, как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

Псковская область присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев».

Псковский музей-заповедник традиционно станет участником всероссийской акции «Ночь музеев». Основной темой акции в 2023 году выбран девиз «История и истории». В этом году акция не будет ограничена одним днем: мероприятия будут проходить 19, 20 и 21 мая в Поганкиных палатах и галерее Фан-дер-Флита, у Сокольей башни, в Приказной палате в Пскове.

Филиалы Псковского музея-заповедника также присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев». Музеи-усадьбы С. В. Ковалевской, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, а также Музей истории города Печоры будут ждать гостей 20 мая.

Участникам «Ночи музеев» в Изборском музее-заповеднике расскажут историю приезда великих князей в Изборск, псковские и сетоские сказки, также они смогут принять участие в археологических раскопках. Акция запланирована также на 20 мая.

Кроме того, в этот же день гостей Пушкинского заповедника ждёт конная прогулка, экскурсии по экспозициям и другие мероприятия.