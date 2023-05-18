Культура

В библиотеке приятелей ссыльного Пушкина побывают гости «Библионочи» в Тригорском

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно присоединится к всероссийской акции «Библионочь», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Библиотека в мемориальной усадьбе «Тригорское» на картине Виктории Сахаровой (из фондов музея-заповедника)

Проект нынешнего года — «Книга в музее» — сотрудники научной библиотеки Пушкинского заповедника намерены реализовать 25 мая совместно с коллегами из Пушкиногорской районной библиотеки, расположенной на улице Пушкинской, в доме № 3. Именно там в 17:00 и начнётся запланированная программа. Жителям и гостям Святогорья предложат видеопрезентацию «Библиотеки мира», представят наиболее интересные издания в фондах «районки» и предложат поразмыслить о роли и значении книги в жизни современных литературных музеев.

Далее участников встречи ждёт поездка в мемориальную усадьбу «Тригорское», где их познакомят с библиотекой семьи Осиповых и Вульфов — соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина. Цитируя воспоминания хозяев этого дома и других современников поэта, сотрудники Пушкинского Заповедника расскажут о роли книги в воспитании и образовании молодых людей в начале XIX столетия и, шире, в повседневной жизни дворянских семей той эпохи.

В музее отметили, что участие в акции — традиционно бесплатное, однако относительно небольшие помещения как районной библиотеки, так и дома в Тригорском смогут вместить не более сорока человек.