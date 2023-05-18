Культура

«Ночь музеев» впервые состоялась в мемориальном музее-усадьбе Ковалевской

«Ночь музеев» впервые состоялась в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«Концерт "С любовью к мечте!" образцового хореографического коллектива "Балет для всех" Дома культуры Ленинского комсомола Великих Лук (руководитель Инна Николаева) останется в истории музея как яркое событие, пример конструктивного сотрудничества творческих людей, талантливых детей и поддерживающих начинания педагога родителей! Классическая музыка, интерьеры музея, истории о жизни Софьи Ковалевской и ее семьи позволили окунуться в атмосферу XIX века», - рассказали в музее.

Как уточнили в учреждении, итогом мероприятия стали не только прекрасные впечатления и эмоции, но и выставка в одном из залов музея о балете и тех, кто его обожает.

Концерт длился полтора часа и включал 15 танцев.

«Благодарим всех гостей праздника за приезд. Всегда ждем вас у нас в Полибино», - добавили в музее.