Культура

Творческие коллективы из Пскова и Великих Лук оценили на всероссийском фестивале-конкурсе

Творческие коллективы из Пскова и Великих Лук приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Изображение здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Диплома II степени удостоены народный коллектив, фольклорный ансамбль «Уграда» (руководитель Галина Березина) и народный коллектив, ансамбль русских народных инструментов «Забава» (руководитель Наталья Смородина).

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» (руководитель Ирина Казимир) получил диплом III степени. Дипломом участника отмечен заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор» (руководитель Ирина Федорова).

«В этом году за гранты боролись 278 ансамблей! Искренне поздравляем наши коллективы! Гордимся вами!» - уточнили в комитете.