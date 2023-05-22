Культура

Концерт оркестра русских народных инструментов пройдет в Пскове 25 мая

Отчетный концерт оркестра русских народных инструментов пройдет в Пскове 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В исполнении оркестра прозвучат произведения отечественных композиторов, обработки народных песен. В концерте примут участие: академический хор колледжа искусств, а также солисты – Кира Горшкова (вокал), Сергей Поторочин (балалайка), Анастасия Кузьмина, Даниил Семёнов, Маргарита Галкова (гусли), Никита Шанович (Баян).

«За учебный год оркестр с большим успехом дал несколько выездных концертов в районах Псковской области, где горячо был принят публикой. Благодаря тому, что в течение года студенты и преподаватели много работали над мастерством оркестрового исполнительства, в репертуаре оркестра появились новые различные в жанровом отношении произведения», – отметили в колледже.

На концерте зрители услышат музыку композиторов А. Широкова, К. Шаханова, П. Булахова, В. Городовской, Н. Мишукова, И. Штрауса

Адрес концертного зала колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского 2. Время начала - 14.00.