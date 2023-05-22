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Культура

Более 450 юных вокалистов выступят в Зелёном театре Пскова

24.05.2023 10:35|ПсковКомментариев: 0

Детский хоровой праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, пройдет в Пскове сегодня, 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Зеленом театре выступят более 450 юных вокалистов – участников хоровых коллективов Псковской области.

Гости мероприятия услышат духовные, народные, патриотические, современные композиции, песни псковских композиторов: Татьяны Лаптевой, Бориса Федотова, Николая Мишукова, а также произведения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

Хореографические номера представят заслуженный коллектив народного творчества «Русские узоры», образцовый детский хореографический коллектив ансамбль «Солнышко», театр спортивных миниатюр «Уникс», образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Улыбка».

Отметим, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Культура» при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Теги: #хоровой праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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