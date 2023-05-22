Культура

Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Документ опубликован в среду.

Фото: Кинопоиск

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <…> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, город Москва», - говорится в одном из разделов указа.

Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года, с 1970-х годах выступал в составе разных вокально-инструментальных ансамблей. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария». С 2002 года - руководитель и вокалист группы «Кипелов».

Напомним, 4 марта 2023 года группа «Кипелов» дала концерт в Пскове, а на следующий день посетила Псково-Печерский монастырь.