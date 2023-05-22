Культура

«Историческая игротека» пройдет в Пскове 27 мая

Музейщики предлагают всем желающим познакомиться с настольными играми из разных стран в Псковском кремле 27 мая в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Каждая из них по-своему уникальна, но все они древние и невероятно увлекательные. В ходе программы ее участники узнают, какая игра была "дедушкой" современных шашек, смогут "побегать" по кораблю викингов, познакомиться с историей бирюлек и игрой из далёкой Индии», – рассказали в музее.

Интерактивная программа будет проходить в формате соревнования между командами. В каждой команде по четыре человека. Для отдельных участников есть возможность войти в сборную команду перед началом программы. Возрастная категория: 7+.

Участникам необходимо предварительно записаться по телефону +78112724574. Количество мест ограничено. Продолжительность программы: 90 минут. Стоимость: 350 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – учащиеся (возможна оплата по Пушкинской карте).