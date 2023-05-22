Культура

Гостей «Михайловского» обучат глаголице и кириллице

На мастер-классы, проведение которых приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры, завтра, 26 июня, могут попасть гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Лист из рукописного альбома начала XIX века. Из фондов музея-заповедника

В мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», в выставочном зале «Льняной амбар», будет работать «Переплётная мастерская». Участники этого занятия познакомятся с историей популярных в пушкинское время рукописных альбомов и изготовят свой собственный, украсив книжицу по своему вкусу.

В «Тригорском» - музее-усадьбе соседей и приятелей ссыльного Пушкина - проведут мастер-класс «Я к вам пишу…». На примере писем, которые отсылали и получали герои произведений Пушкина, участники музейного урока узнают об эпистолярных традициях начала XIX века, об истории почты и почтовых услуг и, конечно, сами смогут написать письмо другу или близкому человеку, используя гусиное перо и чернила.

В музейном комплексе в деревне Бугрово гостям предложат на выбор сразу два занятия. Первое из них, «Из истории русского алфавита», посвящено истории создания славянской азбуки, глаголице и кириллице. На втором — «Письма, опаленные войной» — речь пойдёт о работе полевой почты в годы Великой Отечественной войны, о правилах, установленных для отправки писем с фронта.

Расписание мастер-классов и другие подробности о них можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское».