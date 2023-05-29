Культура

Научно-практическая конференция к 100-летию Великолукского общества краеведения пройдет в ноябре

В 2023 году отмечается 100-летие со дня создания Великолукского общества краеведения, приемником которого является современное Великолукское городское краеведческое общество (создано в ноябре 1992 года). Этому событию посвящена научно-практическая конференция «Краеведение - это всегда краелюбие», сообщил Псковской Ленте Новостей член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Конференция состоится 16 ноября в городе Великие Луки в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Ее цель – рассмотреть этапы и закономерности становления, развития и современного состояния краеведческого движения в Великих Луках.

Основные направления работы конференции: