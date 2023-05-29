Культура

Выпускницы колледжа искусств дали концерт в Пскове

Концерт лауреатов международных конкурсов Светланы Ендальцевой (фортепиано) и Ксении Егоровой (аккордеон) состоялся в Большом концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Обе исполнительницы являются выпускницами колледжа 2020 года – пианиста Андрея Иванова и аккордеонистки Екатерины Долгиной. Сегодня они - студентки 3 курса Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова - класс профессора Виктора Портного (фортепиано) и Владимира Соловьева (аккордеон).

В программе концерта были представлены как сочинения музыкальной классики: С. В. Рахманинова (Этюды-картины соч.33), А. Репникова (Концертино), М. П. Мусоргского («Старый замок»), так и сочинения современных композиторов.

Музыканты выступили не только сольно, но и в дуэте.

«Трогательным моментом концерта стало исполнение Этюда - картины Рахманинова, которой Светлана посвятила памяти своего педагога - Андрея Сергеевича Иванова. Отметим, что концерты молодых музыкантов – талантливых выпускников колледжа искусств – всегда тепло и с воодушевлением принимаются псковской публикой», - добавили в колледже.