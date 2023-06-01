Культура

Патриарх наградил псковского писателя Игоря Смолькина знаком «За вклад в развитие русской литературы»

Известный русский православный прозаик, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (Изборцев) награждён Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении Союза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения Союза писателей России

31 мая 2023 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя прошла торжественная церемония избрания и награждения лауреатов XII Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Возглавил церемонию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Церемония транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас», на сайте Издательского Совета Русской Православной Церкви и на информационном портале Правчтение.ру.

Патриаршая литературная премия за последние годы стала одним из самых ярких явлений в отечественной литературе. Ежегодно ее удостаиваются писатели, которые вносят особый вклад в развитие русской словесности, укрепление нравственных основ общества через свои произведения, а также стремятся в своем творчестве сохранить преемство духовной традиции отечественной культуры.

В 2023 году была рассмотрена 31 заявка на соискание Патриаршей литературной премии из разных регионов России, а также из Белоруссии и Латвии. Совет экспертов премии рассмотрел состав «длинного» списка и предложил кандидатуры номинантов Премии. В ходе заседания в апреле этого года Палатой попечителей был утвержден «короткий список» номинантов Премии.

В список номинантов Патриаршей литературной премии 2023 года вошли 9 человек. Имена лауреатов определялись тайным голосованием. По результатам голосования лауреатами Патриаршей литературной премии 2023 года стали:

писатель протоиерей Владимир Вигилянский (Москва),

поэт Светлана Васильевна Кекова (Саратов),

прозаик Валерий Николаевич Хайрюзов (Иркутск).

Патриарх вручил лауреатам сертификаты, дипломы и знаки премии — медали и хрустальные фигуры с изображением святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Номинанты премии 2023 года награждены Патриаршим знаком «За вклад в развитие русской литературы» и диплом.