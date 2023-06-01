Культура

Вера Емельянова: Важная миссия Пушкинского праздника — восстановление связи времён и духовной преемственности

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» торжественно открыли Дни Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, приветствие в адрес участников и гостей праздника прислала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Отметив, что сегодняшнее событие — одно из наиболее значимых культурных событий в жизни не только нашего региона, но и всей страны, Вера Емельянова подчеркнула, что за многие годы своего бытования «…праздник стал своеобразной экспериментальной площадкой и мастер-классом для молодых поэтов, литераторов, музыкантов, артистов. У него сформировалась важная миссия — восстановление связи времён и духовной преемственности».

Особо отметив такие моменты праздничной программы, как открытие памятника «Музейщикам Пушкиногорья» и «гостевую» экспозицию «Свободная стихия. Пушкин и море», подготовленную по материалам фондовых коллекций Калининградского областного музея изобразительных искусств, заместитель губернатора выразила уверенность в том, что «…праздник наполнит ваши сердца самыми добрыми чувствами и подарит яркие впечатления».

Первый из Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии) завершили в «Михайловском» большим концертом с участием солистов и творческих коллективов Псковской области.