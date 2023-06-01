Культура

Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на всероссийской конференции

Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на всероссийской конференции в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» провёл всероссийскую научно-практическую конференцию, приуроченную к 320-летию основания Санкт-Петербурга, «Храмы воинской славы в контексте сохранения исторической памяти», которая состоялась на двух площадках: первый день (30 мая) – в круглом зале Музея Академии Художеств, второй день (31 мая) – в Исаакиевском соборе.

На конференции выступил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич с докладом «Довмонт-Тимофей и первые храмы воинской славы в Пскове».

Доклад был посвящен истории и изучению своеобразного воинского мемориала – несохранившихся церквей Довмонтова города, возведенных псковским служилым князем Довмонтом-Тимофеем (день памяти – 2 июня) в ознаменование побед русского воинства над иноверными захватчиками.

Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике научных статей «Кафедра», издании музея «Исаакиевский собор».