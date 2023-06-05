Культура

«Война и мир» стала самой популярной цифровой классической книгой в России

За последние 12 месяцев роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» стал самой популярной цифровой книгой в категории «русская классика» среди россиян, согласно данным крупнейшего сервиса цифровых книг в России.

Аналитики «Литреса» проанализировали общее количество продаж и бесплатных скачиваний на сервисе русских классических произведений от 1 июня 2022 года до 31 мая 2023 года, где по одному произведению учитывались все доступные версии в электронной и аудио форматах.

Второе место в рейтинге занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», на третьем месте еще одно произведение Толстого – «Анна Каренина», а на четвертом месте – «Морфий» Михаила Булгакова, пишет RuNews24.

В топ-10 за последние 12 месяцев вошли также произведения, которые ранее не попадали в рейтинг: роман-антиутопия «Мы» (Е. Замятин), «Одноэтажная Америка» (И. Ильф, Е. Петров), «Капитанская дочка» (А. Пушкин) и «Мертвые души» (Н. Гоголь).

Вместо «Мастера и Маргариты» М. Булгакова появился роман «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского.

В 2022 году рынок цифровых книг не показал роста, составив 11 млрд рублей. В то же время российский книжный рынок вырос на 10% - до 109 млрд рублей.

В продаже печатных книг было заметно снижение экземпляров на 7% до 229 млн штук, что связано с увеличением цен на книги из-за повышения себестоимости материалов.