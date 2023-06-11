Культура

Открыт прием заявок на конкурс библиотек Псковской области «Каждый день сначала»

Открыт прием заявок на I конкурс библиотек Псковской области «Каждый день сначала». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Конкурс проводится в память о писателе, критике, поэте, лауреате Государственной премии РФ Валентине Курбатове с целью сохранения и популяризации его литературного наследия; культурного развития Псковской области, расширения методической библиотечной работы, связанной с именем Курбатова.

«Конкурс библиотек Псковской области "Каждый день сначала" назван в честь книги переписки двух Валентинов – Курбатова и Распутина. Мероприятие предполагает создание буктрейлеров – коротких видеороликов, презентующих какую-либо книгу Курбатова», - рассказала руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова.

Конкурс проводится в онлайн-формате. Участнику необходимо прислать свою работу (количество работ от одного участника не ограничено) на электронный адрес kabinetkurbatova@pskovlib.ru (кабинет В. Я. Курбатова) до 28 августа 2023 года. С 29 августа по 15 сентября будет организована работа жюри, а также проведение «народного» голосования в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подведение итогов конкурса приурочено ко дню рождения Валентина Курбатова (29 сентября).

В качестве приглашенного эксперта в состав жюри вошел давний друг Валентина Курбатова, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Орехов. Он также входит в состав жюри Всероссийского конкурса-акции «Курбатов на каждый день», в 2023 году состоявшегося уже во второй раз.

В текущем году на основе медиаматериалов, переданных Вячеславом Ореховым в дар библиотеке, готовится серия видеосюжетов «Неформат. Валентин Курбатов».

Положение о I конкурсе библиотек Псковской области «Каждый день сначала» здесь>>>