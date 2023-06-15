Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гостях у ведущего Тахира Ташпулатова группа «Норм»: музыканты Иван Корнышев и Макарий Михайлов.

Группа «Норм» - это вокально-инструментальный кочевой хамелеон родом из Великих Лук, выступающий в жанре северо-западного кантри-попа.

Суперспособность группы состоит в том, что ребята принимают цвет, настроение и атмосферу пространства, в котором предстоит играть.

Трансляция завершена.