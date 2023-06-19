Культура

«Деревенские развлечения» для гостей готовят в Михайловском ко дню рождения матери Пушкина

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» завтра, 21 июня, начнут программу, подготовленную ко дню рождения Надежды Пушкиной, матери Александра Пушкина. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, традиция устраивать «домашние торжества» здесь более чем пятнадцатилетняя. Центральное её событие — выставка одной иконы, одной из самых ценных реликвий рода Пушкиных. Старинный, конца XVIII века, образ «Воскресение Христа» выставляют для обзора только один раз в году и не более чем на несколько дней кряду.

Икона «Воскресение Христа» из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В музее особо отметили, что на обороте иконы рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана памятная запись. Она свидетельствует: этим образом при своей смерти Надежда Пушкина благословила свою старшую внучку Марию — первенца Александра Пушкина и Натальи Пушкиной. Завтра меморию можно увидеть в специальном стеклянном боксе в гостиной господского дома в музее-усадьбе «Михайловское». В этом году её будут экспонировать в течение четырёх дней, до 24 июня.

Здесь же, в Михайловском, в эти дни будет развёрнута и традиционная выставка цветочных растений, бытовавших в русских дворянских усадьбах пушкинского времени. Название экспозиции — «Сад наш прелестен…» — цитата из письма Надежды Пушкиной дочери Ольге из Михайловского. Готовят выставку сотрудники музейной садово-парковой службы.

В афишу ко дню рождения Надежды Пушкиной в нынешнем году также включили авторскую арт-экскурсию Михаила Драгунова «Ах, умолчу ль о мамушке моей...». В этой работе известный артист театра и кино, давний друг и соратник музея, размышляет о том, чем стала для поэта и его творчества семья — мать, отец, бабушка, няня… — и определяет свой театрально-музейной опус как поэтическую прогулку. Запланирована арт-экскурсия по окрестностям Михайловского на субботу, 24 июня.

Помимо этого, в субботнюю программу включили и несколько «чисто деревенских» развлечений. Это конная экскурсия по старинной дороге, соединяющей Бугрово и Михайловское, и «Сказки пушкинской поры» — моноспектакль сотрудницы Пушкинского заповедника, лауреата конкурсов сказителей Алёны Осиповой. В музее уточнили, что в основу этой творческой работы взят фольклорный материал, записанный известным лингвистом и этнографом Василием Чернышевым в псковских пушкинских местах почти век назад, в 1927 году.

Уточнить точное время и место проведения того или иного события из «именинной» афиши, возрастные рекомендации для его зрителей и участников и другие подробности можно на официальном сайте учреждения.

Напомним, что Надежда Ганнибал родилась 21 июня 1775 года. Она получила хорошее домашнее воспитание, была начитана, прекрасно говорила по-французски. В 1796 году Nadine вышла за Сергея Пушкина. Из восьмерых рождённых ею детей до взрослых лет дожили лишь трое — Ольга, Александр и Лев. Отношения между матерью и старшим сыном долгое время были прохладными, однако в дни последней её болезни поэт сблизился с ней, а после её смерти тяжело переживал утрату и единственный из всей семьи сопровождал тело в Святогорский монастырь, где Пушкина была похоронена. Выразительный портрет Надежды Пушкиной с миниатюры художника Ксавье де Местра можно увидеть в доме-музее Пушкина в мемориальной усадьбе «Михайловское».