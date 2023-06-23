Культура

Фасад Торошинского дома культуры в Псковском районе готовят к покраске

В ходе рабочей поездки глава Псковского района Наталья Федорова посетила ремонтируемый в рамках национального проекта «Культура» Торошинский дом культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Глава района обсудила с подрядчиком ход строительных работ и отметила, что ремонт ведут хорошими темпами.

Рабочие подобрали цвет для фасада, который уже заканчивают грунтовать, в ближайшие дни начнется покраска. Плитка из керамогранита для полов уже закуплена и рабочие готовы к ее укладке.

«Торошинский дом культуры преображается. Радуется глаз, когда каждую неделю видны изменения в плане ведения работ на социально значимом объекте», - добавили в администрации.