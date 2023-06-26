Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Довмонт Псковский»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Олег Добрынин поговорит с ней о грядущем фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который пройдет в Псковском кремле 1 июля с 12:00 до 19:00.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.