Культура

Фестиваль гусельной музыки пройдет в Красногородском районе

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдет в деревне Платишино Красногородского района 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Фестиваль объединит опытных и юных гусляров, а также поклонников гусельной музыки. Он порадует гостей и участников новыми площадками. В старинном амбаре пройдёт показ видеофильма «Псковщина гусельная», который расскажет об истории возникновения гуслей, а также о красногородских гуслярах.

Гостям предложат продегустировать угощения и напитки, приготовленные по старинным рецептам жителями деревни. Местные производители порадуют гостей фестиваля своей продукцией.

Все подробности по ссылке.