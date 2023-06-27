Культура

Творческие коллективы Дома офицеров приняли участие в праздновании Дня города Витебска

Творческие коллективы Дома офицеров города Пскова приняли участие в праздновании Дня города Витебска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

В этом году Витебск отмети свой 1049-й день рождения. Праздничные мероприятия по этому случаю проходили с 23 по 26 июня на различных концертных площадках города. Открытие праздника города Витебска «С днем рождения, Витебск» состоялось 23 июня в Летнем амфитеатре. На сцену вышли не только хорошо знакомые витебской публике местные коллективы и исполнители, но и гости из Пскова – творческие коллективы Дома офицеров: группа «СамоРезы» и заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры». По словам самих артистов, публика невероятно тепло приняла их выступление, зрители ликовали и танцевали под песни «СамоРезов», а выступление Театра танца «Русские узоры» вызвало настоящий шквал оваций.

«Но на этом творческие победы артистов Дома офицеров не закончились, ведь праздник продолжался! Так, 24 июня оба коллектива дали два сольных концерта на разных площадках Витебска: дневной концерт - на площади Свободы и вечерний - на главной площади города, площади Победы. Завершил выступление праздничный салют», - рассказали в Доме офицеров.

После ярких выступлений псковские артисты получили приглашение на Славянский базар. И артисты, и Витебск ждут новых впечатлений от предстоящей встречи июле.

Следует отметить, что выступление артистов Дома офицеров на празднике города стало возможным благодаря заключенному договору между администрациями Витебска и Пскова о творческом сотрудничестве и партнерстве.