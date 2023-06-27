Культура

Музыкальная группа «Четыре грамма» выступит на квартирнике в Пскове

Музыкальная группа «Четыре грамма» выступит на квартирнике в Пскове 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«"Четыре грамма" – молодёжная начинающая группа, где ребята создают авторские произведения, играют каверы на песни разных зарубежных и отечественных исполнителей, разных жанров и популярности. Как утверждают участники группы, они "надёжно объединены искусством и желанием создавать"», - поделились в молодежном центре.

Концерт пройдёт в детской экологической библиотеке «Радуга» по адресу: улица Новоселов, 11. Начало в 15:30. Вход свободный.