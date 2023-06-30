Опубликована программа фестиваля «Исаборг»

Археологический лекторий, военная программа и кулинарный конкурс ждут гостей фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится в деревне Изборск Печорского района 14-16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.
В день открытия фестиваля, 14 июля, гостей ждет:
- 13.00 Открытие фестиваля для участников. Начало действия правил по аутентичности.
- 14.00-16.00 Археологический лекторий для участников фестиваля в музее, экскурсия по экспозиции и хранению.
- 17.00 Эстафета для участников «Скандинавская ходьба».
- 18.30 Лучный турнир для участников.
Открытый для зрителей день пройдет 15 июля, в субботу:
- 11.00 Открытие фестиваля для зрителей.
- 11.00-12.30 Мастер-классы для зрителей и участников: настольные игры, земледелие и пивоварение, историческая кухня.
- 11.00 Блеф-парад («обмани паспортиста», конкурс костюма).
- 11.00 Подвижные игры для зрителей и участников.
- 13.00 Военная программа для зрителей. Поединки, 1 этап.
- 15.00 Женский конкурс, 1 этап. Карпатская эстафета.
- 15.30 Колыбельный конкурс (женский конкурс, 2 этап).
- 16.00-17.00 Мастер-классы для зрителей и участников: прядение, изготовление «усатого» перстня.
- 16.00 Парикмахерский конкурс (женский конкурс, 3 этап).
- 17.00 Конкурс ткачества на дощечках.
Также в этот день с 11.00 до 17.00 пройдет голосование зрителей за лучший мастер-класс на площадке «Суд». Мастера вправе продлевать работу своих мастер-классов, чтобы набрать больше голосов.
В заключительный день фестиваля гости смогут посетить:
- 11.00 Финалы поединков. Финал битвы за знамя.
- 12.00 Кулинарный конкурс (4 этап женского конкурса и внеконкурсные участники).
- 12.00 Суличный турнир.
- 13.30 Закрытие, награждение.
Также с 13.00 в пятницу, 14 июля, до 11.00 воскресенья, 16 июля, с очерёдностью не менее 1 раза в час разрешены поединки за знамя между лагерями «Битва за знамя».