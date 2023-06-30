Культура

Опубликована программа фестиваля «Исаборг»

Археологический лекторий, военная программа и кулинарный конкурс ждут гостей фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится в деревне Изборск Печорского района 14-16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

В день открытия фестиваля, 14 июля, гостей ждет:

13.00 Открытие фестиваля для участников. Начало действия правил по аутентичности.

14.00-16.00 Археологический лекторий для участников фестиваля в музее, экскурсия по экспозиции и хранению.

17.00 Эстафета для участников «Скандинавская ходьба».

18.30 Лучный турнир для участников.

Открытый для зрителей день пройдет 15 июля, в субботу:

11.00 Открытие фестиваля для зрителей.

11.00-12.30 Мастер-классы для зрителей и участников: настольные игры, земледелие и пивоварение, историческая кухня.

11.00 Блеф-парад («обмани паспортиста», конкурс костюма).

11.00 Подвижные игры для зрителей и участников.

13.00 Военная программа для зрителей. Поединки, 1 этап.

15.00 Женский конкурс, 1 этап. Карпатская эстафета.

15.30 Колыбельный конкурс (женский конкурс, 2 этап).

16.00-17.00 Мастер-классы для зрителей и участников: прядение, изготовление «усатого» перстня.

16.00 Парикмахерский конкурс (женский конкурс, 3 этап).

17.00 Конкурс ткачества на дощечках.

Также в этот день с 11.00 до 17.00 пройдет голосование зрителей за лучший мастер-класс на площадке «Суд». Мастера вправе продлевать работу своих мастер-классов, чтобы набрать больше голосов.

В заключительный день фестиваля гости смогут посетить:

11.00 Финалы поединков. Финал битвы за знамя.

12.00 Кулинарный конкурс (4 этап женского конкурса и внеконкурсные участники).

12.00 Суличный турнир.

13.30 Закрытие, награждение.

Также с 13.00 в пятницу, 14 июля, до 11.00 воскресенья, 16 июля, с очерёдностью не менее 1 раза в час разрешены поединки за знамя между лагерями «Битва за знамя».