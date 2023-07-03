Культура

«Купальский вечерок в Вечаше» пройдет в Плюсском районе

Театрализованная программа «Купальский вечерок в Вечаше» пройдет в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова и Доме культуры Плюсского района 8 июля в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники мероприятия окунутся в атмосферу древнего славянского праздника молодости и любви, узнают о силе целебных трав, научатся плести купальские венки, посоревнуются в прыжках через костер, поиграют в старинные игры и погадают.

«Говорят, в купальские вечера в вечашском парке можно отыскать цветущий папоротник, охраняемый русалкам да ведьмами и скрывающий несметные сокровища. Найдутся ли среди участников театрализованной программы смельчаки, которые отправиться на поиски папоротника?» - рассказали в музее.

Организаторы отмечают, что участницам праздника желательно прийти на программу в длинных светлых платьях, чтобы создать атмосферу настоящего купальского праздника. Лучший образ получит приз-подарок.

Стоимость: 200 р./чел. Телефоны для справок: +78113321253, +78113321553.