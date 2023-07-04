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Культура

Музыку эпохи барокко смогут услышать псковичи на органном концерте

04.07.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Отче наш» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 8 июля в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме. 

В концерте принимает участие выпускник Высшей школы музыки в Штутгарте (Германия), преподаватель органа, клавесина на факультете искусств СПбГУ, штатный органист лютеранско-евангелического прихода святой Екатерины (Санкт-Петербург), лауреат международных органных конкурсов Андрей Коломийцев.

В концерте «Отче наш» прозвучат органные шедевры XVI-XVIII веков: композиторов полной палитры эпохи барокко - Иоганна Ульриха Штейгледера, Иоганна Якоба Фробергера, Георга Муффата, Иоганна Пахельбеля и Иоганна Себастьяна Баха, а также Яна Питерсзона Свелинка.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится по улице Плехановский Посад, 64.

Теги: #псков #органные концерты #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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