Культура

Акция в честь Дня семьи, любви и верности пройдет в Псковском музее-заповеднике

Ежегодная акция «Музейная ромашка», посвященная Дню семьи, любви и верности, пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника в субботу 8 июля в 13:00. В рамках акции состоится тематическая экскурсия, раскрывающая тему любви и верности в произведениях древнерусского искусства и живописи XIX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Праздник в России отмечается в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Именно им верующие молятся, чтобы попросить о счастливой семейной жизни. 8 июля 2008 года День семьи, любви и верности впервые отметили за пределами Мурома, а в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным.

У Дня семьи, любви и верности есть собственный символ – это ромашка. Во время праздника принято дарить девушкам именно эти цветы, а также «февроньки» – открытки с изображением ромашек. «Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу любви, лета и тепла!» - добавили в музее.

Место встречи: главное здание Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Стоимость: 300 руб. – парный билет, 200 руб. – одиночный.

Запись и справки по телефонам: +78112292260 и +79113580816.