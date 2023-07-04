Культура

Поганкины палаты стали местом творческого эксперимента

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова поставили на площадке Псковского музея-заповедника интерактивный спектакль «Сергеева. Вариации», который прошел в рамках совместных проектов учебного заведения с другими институциями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Режиссер спектакля Анастасия Филонович решила попробовать новую театральную форму – переходящий спектакль. Поганкины палаты Псковского музея-заповедника для этого подошли самым лучшим образом. Спектакль разыгрывался сразу в нескольких локациях: в музейном дворике, в столбовом зале и цокольной части палат. Автор идеи хотела обратить внимание зрителей и участников действа на традиционные ценности, которые не меняются веками.

«Любовь остается любовью, предательство – предательством. Мы решили осовременить всю эту историю и показать ребятам, что в русской народной культуре можно найти красоту и актуальность», – пояснила она.

В постановке приняли участие студенты 1 курса специальностей народное творчество, хореографическое творчество, хоровое дирижирование, социально-культурная деятельность, а в некоторых сценах их помогали педагоги колледжа.