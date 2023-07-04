Культура

Танцевальный зал и балюстраду ремонтируют в Городском культурном центре Пскова

Помещения Городского культурного центра ремонтируют в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В этом году работы ведутся в танцевальном зале и балюстраде второго этажа.

«Полностью меняем электрику, обновляем потолок, стены и пол. Разбираем сцену, чтобы раскрыть в глубину находящиеся за ней колонны. Архитектурный стиль "сталинского ампир" подчеркнул потолочные плинтусы под лепнину. В перспективе появится и новое световое оборудование. Сейчас уже тестируем новый прибор», – отметил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что танцевальный зал ГКЦ очень востребован. Здесь проходят выставки, новогодние елки, репетиции.

«Работы планируем завершить к началу творческого сезона. А уже в октябре в обновленных интерьерах состоится исторический бал XIX века – проект-победитель грантового конкурса Росмолодежи», – добавил глава города.