Культура

Летний фестиваль книги и чтения пройдет в Псковской областной библиотеке

Летний фестиваль книги и чтения пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности. Начало в 17:00.

В программе запланированы мастер-классы, интерактивная игра-приключение, открытие и презентация книжной выставки «Детство – дело серьезное. Популярная педагогика для родителей».

Для участников и гостей фестиваля состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности с участием творческих коллективов города Пскова: студии «Поющие васильки», образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив», образцового художественного коллектива вокальной студии «Город детства».

Приятным бонусом для участников мероприятия будет бесплатная запись в библиотеку.