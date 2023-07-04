Культура

Выставка графики «Недалеко от Пскова» откроется в городской библиотеке

Выставка графики Евгения Баклашкина и Полины Ткаченко «Недалеко от Пскова» откроется в Центральной городской библиотеке 7 июля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

На выставке будет представлено 25 работ, выполненных в технике ручной трафаретной печати, монотипии и линогравюры.

Это и декоративные композиции Евгения Баклашкина из простых и причудливых форм на грани узнаваемости и абстракции, своеобразные эксперименты с цветом и формообразованием. Это и монотипии и линогравюры Полины Ткаченко из серий: «Деревня» и «Новая деревня», посвященные пейзажам Псковской области.

«Это два разных взгляда на деревню Варыгино Опочецкого района, где проводят летние каникулы Евгений Баклашкин и Полина Ткаченко уже почти 20 лет. В работах мы видим и "синий купол небосклона, и лень окрестных деревень", и благоуханную глушь со столетними кустами сирени, в которых тонет старый дом, и во всем этом - "дружный лад сплетений, пений, красок, очертаний"», - рассказали в библиотеке.

Евгений Баклашкин родился в 1960 году. Окончил Ленинградское Высшее Художественно-Промышленное училище имени В. И. Мухиной (ныне Академия А. Л. Штиглица). С 2001 года и по настоящее время преподает рисунок в Институте Дизайна

Полина Ткаченко окончила Ленинградское художественное училище имени В.А. Серова по специальности «реставрация и хранение произведений живописи». Окончила Санкт-Петербургский технологический институт сервиса с квалификацией «художник-проектировщик».

В настоящее время преподает в ВШДиА Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также на кафедре «Дизайн пространственной среды» Санкт-Петербургского государственного Университета Технологии и Дизайна (СПГУТД), работает в Школе Дизайна «Art Future». Член Союза художников России. Активно участвует в международных, всероссийских, городских выставках.