Культура

Авторская экскурсия-приключение по Поганкиным палатам пройдет в Пскове

Новая авторская экскурсия-приключение по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника пройдет 9 июля в 14:00. Экскурсия носит название «Дом, который построил Поганкин» и предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участников экскурсии ждет путешествие по всем трем этажам палат. Вместе с музейщиками они пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице и окажутся в палате для пиров, а также узнают историю семьи Поганкина – почему Сергей Иванович сколачивал капитал, строил крепкие палаты на века, а семья прожила в этом доме чуть более 30 лет. Легенды же о деяниях оборотистого купца и правдивые рассказы о его торговой деятельности раскроют секреты псковского Торга.

Место встречи: главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7). Стоимость для сборной группы: 300 руб./чел. – взрослые, 200 руб./чел. – школьники и студенты. Купить билет можно по ссылке.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.