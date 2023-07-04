Культура

ТНТ объявил о перезапуске сериала «Счастливы вместе»

На телеэкраны вернутся герои сериала «Счастливы вместе».

Новый сериал про семью Букиных будет называться «Букины». К своим ролям вернутся актеры, исполнившие главные роли, — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает «Газета.ru».

Производством нового сериала займется кинокомпания братьев Андреасян — Сарик Андреасян подтвердил новость о производстве «Букиных» в своем Telegram-канале. Точной информации, кто станет режиссером и сценаристом будущего проекта для ТНТ, пока нет.

В 2022 году Виктор Логинов предположил, что продолжение ситкома «Счастливы вместе» вряд ли будет иметь успех у аудитории. При этом актер отметил, что не против вновь вернуться к роли Гены Букина, если ему поступит соответствующее предложение. Логинов объяснил, что гордится своим участием в ситкоме и считает, что главный герой в определенной степени стал символом 2000-х годов, «когда люди выживали, но работали».

По словам Логинова, в 2020-х Гена Букин «был бы более современным, пользовался бы социальными сетями и наверняка пробовал бы заняться криптовалютой».