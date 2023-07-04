Культура

«Сказочную» экскурсию подготовили для детей в Михайловском

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня открывается «сезон сказок». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, именно с июля, по средам и субботам юные жители и гости Святогорья, а также их родители смогут побывать на специальной тематической экскурсии «Что за прелесть эти сказки».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Экскурсия, которую проводят в мемориальной усадьбе поэта, рассчитана на дошкольников и младших школьников. Она длится около полутора часов. Музейный педагог расскажет детям о деревенской жизни Александра Пушкина; кроме того, малышам предложат собрать пазл «У Лукоморья», поучаствовать в игре-рыбалке, отгадать старинные загадки.

«Сказочные» сеансы каждую среду начинаются в 11.00 и в 15.00, каждую субботу — в 11.00 и в 16.00, уточнили в музее.