Культура

Автора «Хроник Нарнии» обсудят в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в храме святых апостолов Петра и Павла в Пскове 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме князя Александра Невского.

Тема мероприятия: «"Радость веры" - писатель и богослов К. С. Льюис». В качестве лектора выступит кандидат филологических наук Татьяна Кабинетская.

Мероприятие начнётся в 18:00 по адресу: улица Карла Маркса, 2.

Справки по телефону: (8112)72-14-41.

Напомним, богослов Клайв Льюис известен также как автор цикла «Хроники Нарнии».