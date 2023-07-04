Культура

Кровлю и фасад здания Детской музыкальной школы №4 ремонтируют в Пскове

Ремонт кровли и фасада проводят Детской музыкальной школе №4 в Пскове на улице Советской, 85. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В планах также заменить входную дверь и отремонтировать вестибюли.

«Каждый год мы выделяем средства на развитие наших учреждений культуры. В прошлом году купили для ДМШ №4 новые инструменты. В этом году поставили видеонаблюдение. Сейчас благодаря субсидии из областного бюджета делаем ремонт. В перспективе хотим обустроить небольшой концертный зал», - отметил глава города.