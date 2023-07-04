Фестиваль авторской песни и поэзии проходит в Изборске

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» проходит в Государственном музее-заповеднике «Изборск» с 8 по 9 июля. Жители и гости региона смогут услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из соседних областей.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
Программа фестиваля:
8 июля (суббота). Поклонный крест на Священном Холме Единства и Славы России в Изборске:
- 11:00 – 12:00 – возложение земель у Поклонного креста.
8 июля (суббота). Нескучный садик у музейной блинной:
- 10:30 – 13:00 – Мастер-классы по вокалу, аккомпанементу, стихосложению, сценическому мастерству, работа с микрофоном и т.д.
- 13:00 – 15:00 – Гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета.
- 15:00 – Церемония открытия фестиваля. Поднятие флага.
- 15:00 – 17:00 – Конкурсный концерт, голосование за приз зрительских симпатий.
- 17:00 – 19:00 – Сольные выступления членов жюри и гостей.
9 июля (воскресенье):
- 13:00–16:00 – Гала-концерт в Изборской крепости. Награждение победителей.
- 16:00 – Церемония закрытия фестиваля, спуск флага.