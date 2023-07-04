Культура

Фестиваль авторской песни и поэзии проходит в Изборске

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» проходит в Государственном музее-заповеднике «Изборск» с 8 по 9 июля. Жители и гости региона смогут услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из соседних областей.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Программа фестиваля:

8 июля (суббота). Поклонный крест на Священном Холме Единства и Славы России в Изборске:

11:00 – 12:00 – возложение земель у Поклонного креста.

8 июля (суббота). Нескучный садик у музейной блинной:

10:30 – 13:00 – Мастер-классы по вокалу, аккомпанементу, стихосложению, сценическому мастерству, работа с микрофоном и т.д.

13:00 – 15:00 – Гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета.

15:00 – Церемония открытия фестиваля. Поднятие флага.

15:00 – 17:00 – Конкурсный концерт, голосование за приз зрительских симпатий.

17:00 – 19:00 – Сольные выступления членов жюри и гостей.

9 июля (воскресенье):