Культура

Калкинские чтения прошли в Пскове

Очередные Калкинские чтения - XI научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе и судьбы её участников» памяти журналиста, краеведа, исследователя белого движения Олега Андреевича Калкина состоялись в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Конференция началась с возложения цветов к памятной доске дома № 11 на улице Гражданской, где жил Олег Калкин. В библиотеке в этот день также открылась выставка копий документов из личного фонда журналиста, которую представила исполняющий обязанности начальника отдела информации, публикации и использования документов Государственного архива Псковской области Юлия Пантелеева.

По окончании Калкинских чтений участники конференции посетили могилу Олега Калкина в Орлецах, а также сходили на экскурсию в псковский Музей истории армии и флота.