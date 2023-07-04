Культура

Известные барды выступили на фестивале «Изборская крепость»

Гала-концерт проходит сегодня на территории Изборского музея-заповедника в рамках X Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость – 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

На мероприятии со своими программами выступят известные барды и поэты из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

«Концерт продлится до 15:00, а в 16:00 начнется церемония закрытия фестиваля. Ждём вас в Изборске!» – отметили организаторы.