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Культура

Известные барды выступили на фестивале «Изборская крепость»

09.07.2023 14:56|ПсковКомментариев: 0

Гала-концерт проходит сегодня на территории Изборского музея-заповедника в рамках X Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость – 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

На мероприятии со своими программами выступят известные барды и поэты из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

 

«Концерт продлится до 15:00, а в 16:00 начнется церемония закрытия фестиваля. Ждём вас в Изборске!» – отметили организаторы.

Теги: #Изборская крепость
Источник: Псковская Лента Новостей
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