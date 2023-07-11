Культура

Жителям Дедовичского района предложили пополнить экспозицию филиала Музея обороны и блокады Ленинграда

Жителям Дедовичского района предложили пополнить экспозицию филиала Музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

«Концепция музейной экспозиции – история партизанского движения, подвиг партизан и мирных жителей, доставивших продовольственный обоз в блокадный Ленинград. Для всех нас открытие филиала музея федерального значения – большая честь и серьезная ответственность. В связи с этим событием объявляется сбор предметов для пополнения музейной экспозиции. У каждого из вас есть уникальная возможность оставить свое имя в истории нашего района. Передав музею экспонат, вы не только подарите ему новую жизнь, но и сохраните будущим поколениям историческую память», - рассказали в комитете.

В качестве экспонатов могут быть: старые фотографии, карты, документы, книги, домашняя утварь, предметы быта и одежды, видеоматериалы, игрушки и другие предметы, связанные с историей довоенного, военного и послевоенного времени.

Каждому дарителю будет вручен сертификат о дарении. Контактный телефон: Галина Голованова, 8-906-220-70-85.

Напомним, создание филиала Музея обороны и блокады Ленинграда» губернатору Псковской области предложил глава Дедовичского района в апреле 2019 года.