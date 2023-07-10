Культура

Профессиональные художники приехали в Псков на международный пленэр

15 профессиональных художников из Пскова, Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии участвуют в XIII Международном пленэре «Псков приглашает друзей», который традиционно организует Детская художественная школа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Каждый раз мастера вдохновляются нашей неповторимой природой и памятниками и рождают новые произведения. В этом году по благословению владыки часть пленэра посвящена 550-летию основания Псково-Печерского монастыря», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник пожелал участникам плодотворной работы на псковской земле.