Культура

Выставка великолукского художника откроется в Мариуполе

Выставка великолукского художника, члена Союза художника России Олега Александрова откроется в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Поддерживаем возобновление культурной жизни в Мариуполе. В ближайшее время здесь откроется выставка великолукского художника. Этому важному событию предшествовала командная работа неравнодушных людей из двух городов», – отметил парламентарий.

За помощью в перевозке картин Олега Александрова и организации выставки обратился председатель Великолукского Совета ветеранов войны и труда Петр Подгорный.

В партии поддержали инициативу и наладили сотрудничество с Мариупольским отделением «Единой России».

Более 100 работ Олега Александрова будет включать благотворительная выставка патриотических картин «Город воинской славы Великие Луки – Городу воинской славы Мариуполю».

Экспозиция разместится в Специализированной школе искусств Мариуполя.