Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о реконструкции конного похода дружины Александра Невского

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

15 июля в деревне Самолва Гдовского района состоится историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Подробнее о путешествии в XIII век радиослушателям расскажут начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.