Культура

«Беседка»: «Александрова дорога». Путешествие в XIII век. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июля.

15 июля в деревне Самолва Гдовского района состоится историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Каков будет формат фестиваля и что готовят гостям организаторы? Подробнее о путешествии в XIII век радиослушателям рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.