Культура

Участники историко-культурного форума «Истоки» посетили Изборский музей-заповедник

Более 160 участников первого заезда форума «Семейные ценности» побывали в Изборске 11 июля, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В заезде принимают участие молодые семьи с детьми, педагоги, члены и руководители семейных клубов, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций из 40 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» провели для участников форума экскурсии по территории Изборской крепости и Словенских ключей, показали выставку «Изборский хоровод» и организовали интерактивную игру «Чудесное путешествие» внутри крепости.

В программе площадки «Семейные ценности» – множество интересных и полезных дискуссий о функции родителей и педагогов в воспитании детей, важности семейных ценностей и личного примера, сохранении семейной истории и многом другом.

Напомним, второй историко-культурный форум «Истоки» открылся в субботу, 8 июля, на территории паломнического центра в Печорах. На торжественной церемонии открытия форума присутствовали заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Послание участникам «Истоков» направил и президент России Владимир Путин, который пожелал всем успехов и ярких впечатлений от мероприятия.

Цель историко-культурного форума «Истоки» – формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, формирование молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания, по продвижению новых форм системы патриотического воспитания в массы.