Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с ансамблем «Уграда»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к Дине Дабришюте пришли представители фольклорного ансамбля «Уграда».

В конце июня коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Финал конкурса прошел в городе Тольятти. Своими впечатлениями о конкурсе с радиослушателями поделятся руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и вокалистки Евгения Листкова, Татьяна Паршенкова и Ольга Дмитриева.

Речь также пойдет о сохранении фольклора и сохранении традиций общества, значимости костюма в исполнении песен на концертах, о репертуаре и отличии жизни обычного человека от жизни человека, который увлечен фольклором. И, конечно же, сегодня в студии ансамбль «Уграда» исполнит несколько песен.