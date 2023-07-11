Культура

«Квартирник»: Ансамбль «Уграда» о победе в конкурсе «Поет село родное. Перезагрузка». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июля. В гости к Дине Дабришюте пришли представители фольклорного ансамбля «Уграда».

В конце июня коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Финал конкурса прошел в городе Тольятти. Своими впечатлениями о конкурсе с радиослушателями поделились руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и вокалистки Евгения Листкова, Татьяна Паршенкова и Ольга Дмитриева.

Речь также пошла о сохранении фольклора и сохранении традиций общества, значимости костюма в исполнении песен на концертах, о репертуаре и отличии жизни обычного человека от жизни человека, который увлечен фольклором. И, конечно же, сегодня в студии ансамбль «Уграда» исполнил несколько песен.