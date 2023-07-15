Культура

Более 100 картин представил великолучанин на выставке в Мариуполе

Открытие выставки члена Союза художников России, жителя города Великие Луки Олега Александрова состоялось в Мариуполе. Он представил более 100 своих работ в разных жанрах, которые объединены темами патриотизма и защиты Родины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Среди картин художника – портреты Героев Великой Отечественной войны и Героев Донбасса. Эти люди отдали жизнь за Отечество, за свободу и процветание русского народа. Память о них, увековеченная Олегом Александровым, будет бережно храниться и передаваться новым поколениям», – отметил депутат.

Александр Козловский отметил, что выставку, которая открылась в Специализированной школе искусств, будет интересно и полезно посетить мариупольцам всех возрастов.