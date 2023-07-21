Культура

Пушкинский заповедник напоминает об июльском «санитарном вторнике»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 25 июля, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

Ольга Тихонова. Михайловское. Флигель Колонии престарелых литераторов (2002). Из фондов музея-заповедника

С 26 июля приём посетителей возобновят в штатном режиме. Кроме того, уже 27 июля жители и гости Святогорья смогут побывать на церемонии открытия «Псковских жемчужин» — ХХII Всероссийского фестиваля народной традиционной культуры с международным участием (11.00, Научно-культурный центр Государственного музея-заповедника «Михайловское», Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

До конца месяца посетители Пушкинского заповедника при желании смогут посетить и просмотр конкурсных программ участников фестиваля в номинациях «Долгие песни». «Обрядовые песни и игры» (28 июля, с 10.00, в Зелёном театре «Музея-мельницы в деревне Бугрово» при хорошей погоде или в овине в «Пушкинской деревне» в дождь), а также на гала-концерте «…Жемчужин» (30 июля, 17.00, НКЦ «Михайловского»). Полное расписание фестивальных событий можно найти на официальном сайте музея. Уточним, что организатором «Псковских жемчужин» является АНО «Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели» при партнёрской поддержке Пушкинского заповедника.